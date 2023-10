T-Mobile US Aktie: Das ist einfach klasse!

Für die Aktie T-mobile Us stehen per 10.10.2023, 18:17 Uhr 140.14 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. T-mobile Us zählt zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

T-mobile Us haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt T-mobile Us mit einer Rendite von -2,22 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,99 Prozent. Auch hier liegt T-mobile Us mit 9,21 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der T-mobile Us als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 10 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu T-mobile Us vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 186,1 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 32,8 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 140,14 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. T-mobile Us liegt mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche hat einen Wert von 11,19, wodurch sich eine Differenz von -9,31 Prozent zur T-mobile Us-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre T-Mobile US-Analyse vom 10.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich T-Mobile US jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen T-Mobile US-Analyse.

T-Mobile US: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...