T-Mobile US Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die T-mobile Us-Aktie wird aus technischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 145,47 USD, während der aktuelle Kurs bei 164,34 USD liegt, was einer Abweichung von +12,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 161,19 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,95 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-mobile Us mit einem Wert von 19,99 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 34,01. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass alle 3 Einstufungen als "Gut" bewertet wurden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten zeigen ein mögliches Wachstum von 21,09 Prozent vom aktuellen Schlusskurs aus, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der Dividendenrendite wird die T-Mobile US-Aktie aufgrund einer Rendite von 1,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,74 Prozent mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Insgesamt zeigt die Analyse eine überwiegend positive Einschätzung für die T-mobile Us-Aktie in Bezug auf technische, fundamentale und Analystenbewertungen, jedoch wird die Dividendenpolitik kritisch betrachtet.