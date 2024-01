T-Mobile US Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die T-mobile US-Aktie liegt bei 14,63 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als positiv bewertet wird. Wenn wir den RSI für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachten, liegt er bei 23, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der T-mobile US-Aktie von 162,3 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 142,65 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs von 151,41 USD über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der Kategorie der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite der T-mobile US-Aktie um mehr als 2 Prozent darüber. Der Sektor "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 85,33 Prozent, während die T-mobile US-Aktie nur eine Rendite von 73,25 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der T-mobile US-Aktie beträgt 19, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche von 34 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die T-mobile US-Aktie positive Bewertungen in den Kategorien RSI, technische Analyse und fundamentale Analyse, während sie im Branchenvergleich als "Neutral" eingestuft wird.