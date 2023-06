T-Mobile US: Aktie derzeit unterbewertet, Kurspotenzial von 35,27%

Gestern verzeichnete T-Mobile US an der Börse eine Verlustentwicklung von -1,15%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend auf +1,43% erzielt werden. Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie sei mittelfristig bei einem Kursziel von 164,91 EUR unterbewertet und weise ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +35,27% auf.

• Am 23.06.2023 lag die Wertentwicklung bei -1,15%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 164,91 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,44 unverändert

Momentan herrscht Uneinigkeit bezüglich der Einschätzung des Unternehmens – während 19 Analysten davon überzeugt sind die Aktie sei kaufenswert halten nur zehn Experten diese Meinung und zwei weitere geben eine neutrale Bewertung ab. Lediglich einer ist zum Verkauf geraten.

Die positive Meinung wird durch das “Guru-Rating” bestärkt. Zuvor...