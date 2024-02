T-Mobile US Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von T-mobile Us wird auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 19,99 bewertet, was 41 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (34,03). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird die T-mobile Us auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 145,16 USD, während der Kurs der Aktie bei 162,05 USD liegt, was einer Abweichung von +11,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 160,79 USD zeigt eine Abweichung von +0,78 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die T-mobile Us eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" erzielte hingegen eine mittlere Rendite von -5,02 Prozent, wobei die T-mobile Us mit 17,1 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.