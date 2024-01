T-Mobile US Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von T-Mobile US hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationsdienste-Sektor liegt T-Mobile US 2,51 Prozent über dem Durchschnitt von 9,57 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 89,1 Prozent, wobei T-Mobile US aktuell 77,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für T-Mobile US abgegeben, was durchschnittlich zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für T-Mobile US, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 187 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 13,41 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt T-Mobile US derzeit bei 1,88 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,99 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für T-Mobile US ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für T-Mobile US.