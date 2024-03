T-Mobile US Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

T-Mobile US wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Durchschnitt der Drahtlos-Telekommunikationsdienste-Branche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 19,99, was einem Abstand von 42 Prozent zum Branchen-KGV von 34,49 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für T-Mobile US durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine negative Veränderung und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis.

Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 199 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 20,88 Prozent entspricht und somit auch eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die sozialen Plattformen zeigen, dass die Stimmung gegenüber T-Mobile US überwiegend negativ ist, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung hinsichtlich der Handelssignale als "Neutral" eingestuft werden muss.