T-Mobile US Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von T-Mobile US hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -5,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Hier übertrifft T-Mobile US mit einer Rendite von 17,1 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die T-Mobile US-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für T-Mobile US liegt bei 38,76, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 51,26 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass T-Mobile US derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200-Wert liegt bei 145,16 USD, während der Kurs der Aktie bei 162,05 USD liegt, was einer Überrendite von +11,64 Prozent entspricht. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 160,79 USD, was einer Abweichung von +0,78 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet T-Mobile US derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste, mit einem Unterschied von 5,9 Prozentpunkten (1,88 % gegenüber 7,78 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".