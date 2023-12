T-Mobile US Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über T-mobile Us in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über T-mobile Us wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating und insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 53 und bildet damit die Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 27,93, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.

Im vergangenen Jahr erzielte die T-mobile Us-Aktie eine Rendite von -0,9 Prozent, was 9,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,32 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 81,4 Prozent, und T-mobile Us liegt aktuell 82,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet T-mobile Us eine Dividendenrendite von 1,88 % aus, was 7,69 Prozentpunkte weniger als der übliche Branchendurchschnitt von 9,57 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung als "Schlecht".