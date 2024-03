T-Mobile US-Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von T-Mobile US wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um +4,23% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von T-Mobile US

Am 22.03.2024 verzeichnete T-Mobile US eine Kursentwicklung von -0,20%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 154,02 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,36.

Analyse der aktuellen Marktsituation

Die letzten fünf Handelstage, was einer kompletten Handelswoche entspricht, ergaben in Summe eine Kursentwicklung von -0,34%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Einschätzung der Bankanalysten

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von T-Mobile US mittelfristig ein Kursziel von 154,02 EUR erreichen kann. Dies würde den Anlegern ein Kurspotenzial von +4,23% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, da die jüngste Kursentwicklung einen neutralen Trend aufweist.

Analyse der Analysten-Empfehlungen

Derzeit empfehlen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf. 8 Analysten sehen die T-Mobile US als optimistischen, aber nicht euphorischen Kauf. 3 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Es gibt sogar einen Experten, der der Meinung ist, dass T-Mobile US sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind also +85,71% der Analysten immer noch optimistisch.

Fazit und Ausblick

Die positiven Einschätzungen der Analysten werden durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor als “Guru-Rating ALT” eingestuft wurde. Dies deutet darauf hin, dass trotz der aktuellen Kursentwicklung Optimismus in Bezug auf die T-Mobile US Aktie besteht.

