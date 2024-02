T-Mobile US Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von T-Mobile US wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +4,36% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung von T-Mobile US

Am 16.02.2024 verzeichnete T-Mobile US eine Kursentwicklung von -0,72%. Dies führte zu einer Gesamtsumme von -0,83% in den letzten fünf Handelstagen, was einer vollständigen Handelswoche entspricht. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Kursziel und Analystenbewertungen

Das aktuelle Kursziel von T-Mobile US liegt bei 155,48 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann, was einem Potenzial von +4,36% entspricht.

In Bezug auf das Analystenrating sind derzeit 16 Analysten der Ansicht, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Acht Analysten sehen die T-Mobile US ebenfalls positiv, mit der Einschätzung “Kauf”. Dagegen positionieren sich drei Experten neutral und bewerten die Aktie mit “halten”. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf von T-Mobile US angebracht ist.

Guru-Rating

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt eine positive Einschätzung für T-Mobile US, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin Potenzial aufweist. Vorher lag das “Guru-Rating” bei “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt sehen Analysten und der Trend-Indikator Potenzial für T-Mobile US, trotz der jüngsten neutralen Kursentwicklung. Die positive Einschätzung und das Kurspotenzial von +4,36% machen die Aktie zu einem interessanten Investment für Anleger.

