T-Mobile US Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von T-Mobile US derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +2,94% vom aktuellen Kurs aus geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung von T-Mobile US

Am 08.01.2024 verzeichnete T-Mobile US einen Kursrückgang von -0,46%. Das Kursziel für T-Mobile US wird auf 152,95 EUR festgesetzt, und das Guru-Rating für das Unternehmen bleibt unverändert bei 4,48.