T-Mobile US Aktie: Viel Lärm um nichts?

T-Mobile US: Aktie unterbewertet, Anleger-Stimmung positiv

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-Mobile US bei 19,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,35 liegt. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte T-Mobile US im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von T-Mobile US um 2,38 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" 88,28 Prozent, wobei T-Mobile US aktuell 76,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von T-Mobile US liegt bei 38,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 34,3, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu T-Mobile US veröffentlicht. Dennoch zeigen weitere Studien, dass auch negative Signale abgegeben wurden, wodurch sich insgesamt ein "Schlecht" Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von T-Mobile US derzeit unterbewertet ist und das Anleger-Sentiment überwiegend positiv ausfällt.