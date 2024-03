T-Mobile US Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von T-Mobile US hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Telekommunikationsdienste" 208,14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,64 Prozent, und T-Mobile US liegt aktuell 16,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über T-Mobile US diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft, basierend auf tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation, die vor allem "Gut"-Signale ergeben haben.

Die Dividendenrendite für T-Mobile US beträgt 1,61 Prozent, was 1,48 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von T-Mobile US als unterbewertet, da das KGV mit 20,16 insgesamt 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste", der 46,19 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".