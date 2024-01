T-Mobile US Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie von T-Mobile US wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung etwa 0,78% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklung

Am 19.01.2024 verzeichnete T-Mobile US einen Kursanstieg von 0,74%. Dies führte dazu, dass sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage, also einer vollständigen Handelswoche, auf insgesamt +2,20% summierten. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch zu sein.

Kursziel

Das aktuelle Kursziel von T-Mobile US liegt bei 153,81 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird. Dies würde den Anlegern ein Potenzial von +0,78% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, trotz des positiven Trends.

Analystenmeinungen

Aktuell sind 18 Analysten der Meinung, dass die Aktie von T-Mobile US ein starker Kauf ist. Weitere 9 Analysten sehen die Aktie auch positiv, allerdings nicht euphorisch, und bewerten sie als “Kauf”. Nur 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, und 1 Experte ist sogar der Meinung, dass T-Mobile US sofort verkauft werden sollte. Damit sind immerhin noch 93,10% der Analysten optimistisch gestimmt.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten wird auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” betrachtet. Dieser lag zuvor bei “Guru-Rating ALT” und gibt somit eine positive Einschätzung der zukünftigen Kursentwicklung von T-Mobile US.

Insgesamt zeigen die Einschätzungen der Analysten und der Trend-Indikator, dass die Aktie von T-Mobile US derzeit Potenzial bietet und von vielen Experten als attraktiv angesehen wird.

