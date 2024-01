T-Mobile US Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von T-Mobile US hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was 2,19 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 89,21 Prozent, und T-Mobile US liegt aktuell 77,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von T-Mobile US von Analysten insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Bewertung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 187 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,31 Prozent bedeutet und somit eine Einschätzung als "Gut" ergibt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von T-Mobile US zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -6,09 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält T-Mobile US eine Bewertung als "Schlecht" von unseren Analysten.