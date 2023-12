T-Mobile US Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der T-mobile Us bei 155,87 USD liegt, was einer Entfernung von +9,89 Prozent vom GD200 (141,84 USD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein gutes Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 147,83 USD, was einem Abstand von +5,44 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs der T-mobile Us als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 53, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,93, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um T-mobile Us zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Social Media in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über T-mobile Us deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,9 Prozent erzielt, was 9,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 81,4 Prozent, wobei T-mobile Us aktuell 82,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.