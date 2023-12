T-Mobile US Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für T-mobile Us abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 187 USD, was einem potenziellen Anstieg um 19,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (156,83 USD) entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die T-mobile Us-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine überverkaufte Bewertung und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also eine "Gut"-Bewertung.

Gemäß der technischen Analyse liegt der Durchschnittskurs der T-mobile Us-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 142,11 USD. Mit einem Schlusskurs von 156,83 USD am letzten Handelstag ergibt sich eine positive Abweichung von +10,36 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 148,91 USD weist eine positive Abweichung von +5,32 Prozent auf und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die T-mobile Us-Aktie also positiv in der einfachen Charttechnik bewertet.

Die Dividendenrendite für T-mobile Us beträgt 1,88 Prozent, was über dem Mittelwert (0,07) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.