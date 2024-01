T-Mobile US Aktie: So nicht zu erwarten!

T-Mobile US wird von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei 19,99, was einem Abstand von 43 Prozent zum Branchen-Durchschnitt von 35,31 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -6,1 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von T-Mobile US als "Schlecht".

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über T-Mobile US. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen zu T-Mobile US veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich jedoch in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um das Unternehmen befasst. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Fundamentaldaten und des Anleger-Sentiments eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für T-Mobile US.