T-Mobile US Aktie: So kann es gerne weitergehen!

T-mobile Us: Analyse von Sentiment, Dividende, Analysteneinschätzung und Relative Strength Index

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von T-mobile Us wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet T-mobile Us eine Dividendenrendite von 1,88 % aus, was 6,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Langfristig gesehen wird die T-mobile Us-Aktie laut Analystenmeinung die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 7 Bewertungen waren 0 neutral und 0 schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 187 USD angesiedelt. Dies würde eine zukünftige Performance von 14,46 Prozent bedeuten, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,09 Punkten, was darauf hinweist, dass die T-mobile Us-Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für T-mobile Us basierend auf der Analyse von Sentiment, Dividende, Analysteneinschätzung und Relative Strength Index.