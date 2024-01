T-Mobile US Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von T-Mobile US liegt derzeit bei 15,29, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auf Basis dieses Signals wird die Einstufung als "Gut" bewertet. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt T-Mobile US mit einer Dividendenrendite von 1,88% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtlose Telekommunikationsdienste (9,53%) niedriger. Dies entspricht einer Differenz von 7,65 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-Mobile US liegt bei 19,99, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer Einstufung als "Günstig" basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen festgestellt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.