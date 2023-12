T-Mobile US Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der T-mobile Us liegt bei 46,48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 27,12 und deutet somit auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen T-mobile Us. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 10 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal), was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von T-mobile Us liegt derzeit bei 1,88 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,09 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Betrachtet man die technische Analyse, so liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der T-mobile Us-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 141,7 USD. Der letzte Schlusskurs von 156,15 USD weicht somit um +10,2 Prozent ab und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von +6,09 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die T-mobile Us-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.