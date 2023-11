T-Mobile US Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt neun Analysten ihre Bewertungen für die T-Mobile US-Aktie abgegeben. Dabei wurden neun Bewertungen als "Gut" eingestuft, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die T-Mobile US-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu dem Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 187,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 32,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält T-Mobile US somit ein "Gut"-Rating für diese Analysekategorie.

Die Performance der T-Mobile US-Aktie lag in den letzten 12 Monaten bei 7,72 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 8,72 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1 Prozent für T-Mobile US bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -7,27 Prozent. T-Mobile US liegt damit um 14,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über T-Mobile US diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es dagegen vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Weitergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält T-Mobile US daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI für die T-Mobile US-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 52, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (52,23) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für T-Mobile US.

