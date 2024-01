T-Mobile US Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von T-Mobile US wird von Analysten als unterbewertet betrachtet, da das wahre Kursziel um +5,16% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 26.01.2024 verzeichnete T-Mobile US einen Kursrückgang um -2,07%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 154,39 EUR geschätzt, während das Guru-Rating unverändert bei 4,48 liegt.

In den letzten fünf Handelstagen, also einer gesamten Handelswoche, belief sich der Kursrückgang auf -3,16%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch eingestellt ist.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt bei 154,39 EUR, was ein Kurspotenzial von +5,16% bedeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung positiv gegenüber eingestellt, da einige eine schwache Kursentwicklung beobachten und daher anderer Meinung sind.

Von insgesamt 18 Analysten werden die T-Mobile US Aktien als starker Kauf empfohlen, während 9 Analysten sie als “Kauf” einstufen. Eine neutrale Position wird von einem Experten eingenommen, der das Rating “halten” vergibt. Des Weiteren ist ein Experte der Auffassung, dass T-Mobile US sofort verkauft werden sollte.

Trotz dieser unterschiedlichen Einschätzungen sind immer noch +93,10% der Analysten optimistisch bezüglich der Zukunftsaussichten von T-Mobile US.

Zusätzlich wird die positive Einschätzung durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt. Dieser lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”, was auf eine weiterhin positive Entwicklung hindeutet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre T-Mobile US-Analyse von 27.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich T-Mobile US jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur T-Mobile US Aktie

T-Mobile US: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...