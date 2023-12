T-Mobile US Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

T-Mobile US: Fundamentaldaten und Analysteneinschätzungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-Mobile US liegt derzeit bei 19,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 41 Prozent liegt. Die Drahtlose Telekommunikationsdienste-Branche weist einen Wert von 34 auf. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analysten Bewertungen für die T-Mobile US-Aktie abgegeben, von denen 7 Bewertungen als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die T-Mobile US-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten ermittelt wurde, liegt bei 187 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 20,1 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 155,71 USD. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Die Dividendenpolitik von T-Mobile US schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Drahtlosen Telekommunikationsdienste schlechter ab. Die Dividendenrendite von T-Mobile US beträgt 1,88 %, während der Branchendurchschnitt bei 9,55 % liegt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat T-Mobile US in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Drahtlosen Telekommunikationsdienste-Branche im Durchschnitt um 87,28 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -75,2 Prozent für T-Mobile US entspricht. Im Sektorvergleich hatte der Telekommunikationsdienste-Sektor eine mittlere Rendite von 10,87 Prozent im letzten Jahr, wobei T-Mobile US um 1,21 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.