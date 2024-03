T-Mobile US Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von T-Mobile US hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,08 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +16,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um -4,3 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von T-Mobile US um 209,69 Prozent unter dem Durchschnittswert von 221,76 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten schätzen die Aktie von T-Mobile US auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 3 sie als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" einstufen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 199 USD, was einer Erwartung von 21,58 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der T-Mobile US liegt bei 48,35, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 46,34, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt eine Abweichung von +11,48 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Abweichung nur bei +0,44 Prozent liegt. Insgesamt wird T-Mobile US auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.