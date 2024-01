T-Mobile US Aktie: Der Knaller!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die T-Mobile US in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu T-Mobile US liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über T-Mobile US diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein schlechtes Rating.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt für Drahtlose Telekommunikationsdienste wird T-Mobile US aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 19,99, was einen Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,31 bedeutet. Aus diesem Grund ergibt sich eine gute Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI für T-Mobile US führt zu einer guten Einstufung mit einem Niveau von 26,67. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 37,84 und deutet auf eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine gute Gesamteinschätzung.

Langfristig gesehen erhält die T-Mobile US-Aktie laut Analysten eine gute Einschätzung. Von den insgesamt sieben Bewertungen sind sieben positiv, keine neutral und keine negativ. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu T-Mobile US aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 187 USD, was einer erwarteten Performance von 13,22 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 165,16 USD vorliegt. Auch dies führt zu einer guten Gesamtbewertung der Analysten.

Insgesamt erhält T-Mobile US daher von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.