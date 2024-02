T-Mobile US Aktie: Keine Panik!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über T-Mobile Us diskutiert. An vier Tagen überwogen jedoch positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten. Laut tiefergehenden und automatischen Analysen standen in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund. Dadurch erhält T-Mobile Us eine insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Die Dividendenrendite von T-Mobile Us beträgt derzeit 1,88 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,78 % für "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von lediglich 5,89 Prozentpunkten. Der Relative Strength-Index (RSI) von T-Mobile Us liegt bei 66,35, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,86 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet somit "Neutral". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-Mobile Us beträgt 19,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,52 liegt. Daher gilt die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

