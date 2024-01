T-Mobile US Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

T-Mobile US hat eine Dividende von 1,88 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,68 % niedriger ist. Analysten bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da 7 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 187 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 15,03 % entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von T-Mobile US wird als "Neutral" bewertet, da die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen. Die Rate der Stimmungsänderung für T-Mobile US war jedoch negativ, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für T-Mobile US liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.