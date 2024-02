T-Mobile US Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von T-mobile Us zeigt in Bezug auf Sentiment und Buzz eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 51,92, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. In Bezug auf den Branchenvergleich hat T-mobile Us in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Drahtlosen Telekommunikationsdienste-Branche gezeigt. Zudem hat die Aktie eine Überperformance von 22,78 Prozent im Vergleich zum Telekommunikationsdienste-Sektor erzielt. Analysten bewerten die T-mobile Us-Aktie derzeit als "Gut" und prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von 23,01 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt. Somit erhält T-mobile Us eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sollten T-Mobile US Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich T-Mobile US jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen T-Mobile US-Analyse.

T-Mobile US: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...