T-Mobile US Aktie: Jetzt geht’s rund!

T-Mobile US wird als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Drahtlose Telekommunikationsdienste. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 19,99, was einem Abstand von 45 Prozent zum Branchen-KGV von 36,07 entspricht. Daraus ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der T-Mobile US-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 144,71 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (161,76 USD) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +11,78 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, liegt der Wert bei 159,95 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,13 Prozent). In diesem Fall ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die T-Mobile US-Aktie. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für T-Mobile US ist "Gut" und setzt sich aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose von 199 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 23,02 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 161,76 USD. Daher wird auch hier eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Allerdings zeigten sich auch 2 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.