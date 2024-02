T-Mobile US Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei T-Mobile US. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von T-Mobile US liegt derzeit bei 1,88 Prozent, was 5,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" bei 7% liegt, wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die T-Mobile US-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Dadurch ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die T-Mobile US-Aktie. Aktuell liegt jedoch kein neues Analystenupdate vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 199 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 23,6 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 161 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der T-Mobile US derzeit bei 144,42 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 161 USD, was einen Abstand von +11,48 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 158,93 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.