T-Mobile US Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) für die T-Mobile US-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung auf. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 42 und für die letzten 25 Tage bei 54,76, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die T-Mobile US-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die T-Mobile US-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der T-Mobile US-Aktie beträgt 19, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt T-Mobile US mit 1,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,73 Prozent, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die T-Mobile US-Aktie basierend auf den verschiedenen Kategorien.