T-Mobile US Aktie: Gewinnsteigerung von 199,53% erwartet - Quartalszahlen voraus

In knapp vier Monaten wird das in Bellevue, USA ansässige Unternehmen T-Mobile US seine Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der T-Mobile US Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 156,59 Mrd. EUR wird die T-Mobile US Aktie in 116 Tagen die neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19,32 Mrd. EUR, nun wird mit einem Anstieg um +77,67 Prozent auf 34,32 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +199,53% auf 4,22 Mrd.EUR erhöhen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen Anstieg des Umsatzes um +77,67 Prozent und des Gewinns um +199,53 Prozent auf 7,19...