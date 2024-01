T-Mobile US Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Kommunikation im Netz und die Stimmung der Anleger sind wichtige Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. Im Falle von T-mobile Us zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für T-mobile Us ist jedoch eher negativ, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien. Vor allem negative Meinungen wurden veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält T-mobile Us eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -7,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aufweist.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich erzielte die Aktie von T-mobile Us im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent, was 0,98 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Jedoch liegt die Rendite von T-mobile Us im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" um 75,79 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.