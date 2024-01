T-Mobile US Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von T-Mobile US wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führte.

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der T-Mobile US 143,34 USD, während der aktuelle Kurs bei 163,08 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,77 Prozent und wird daher als gut bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 154,33 USD, was einem Abstand von +5,67 Prozent entspricht und ebenfalls als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einer durchschnittlichen positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 187 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Die Dividendenrendite von T-Mobile US liegt bei 1,88 Prozent, was 6,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.