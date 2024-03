T-Mobile US Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

T-Mobile US hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 14,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass T-Mobile US im Branchenvergleich eine Outperformance von +16,25 Prozent aufweist. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 226,18 Prozent im letzten Jahr, wobei T-Mobile US 211,64 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist T-Mobile US eine Dividendenrendite von 1,61 % auf, während der Branchendurchschnitt für Drahtlose Telekommunikationsdienste bei 8,17 % liegt. Dies bedeutet, dass T-Mobile US in Bezug auf die Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger bewertet werden muss, da die Differenz 6,56 Prozentpunkte beträgt. Daher wird derzeit eine schlechte Einstufung vorgenommen.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz im Netz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität von T-Mobile US im Netz zeigt eine nur schwache Aktivität, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +8,58 Prozent, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält T-Mobile US damit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.