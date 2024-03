T-Mobile US Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Aktie von T-Mobile US wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 19,99 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste", der 45,62 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen rund um T-Mobile US aufgegriffen. Demnach erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab neun konkret berechnete Signale (9 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung rund um T-Mobile US als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von T-Mobile US liegt derzeit bei 1,88 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Drahtlose Telekommunikationsdienste") von 8,19 %. Aufgrund dieser Differenz von 6,31 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für T-Mobile US zeigte kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit wird der Aktie von T-Mobile US in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" verliehen.