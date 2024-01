T-Mobile US Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von T-Mobile US hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 87,35 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass T-Mobile US in diesem Vergleich eine Underperformance von -75,27 Prozent aufweist. Im Sektor "Telekommunikationsdienste" betrug die durchschnittliche Rendite 8,27 Prozent, und T-Mobile US lag mit einer Performance von 3,8 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Sektor und der Unterperformance in der Branche wird die Aktie von T-Mobile US in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet T-Mobile US eine Dividendenrendite von 1,88 % aus, was 6,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 8 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird T-Mobile US anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,09 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls, dass T-Mobile US überverkauft ist (Wert: 23,26), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist T-Mobile US ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 34 haben. Aus fundamentaler Sicht ist T-Mobile US daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".