T-Mobile US Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der T-Mobile US-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über den letzten 200 Handelstagen bei 143,63 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 165,16 USD, was einem Unterschied von +14,99 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 155,39 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,29 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die T-Mobile US-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der T-Mobile US liegt bei 26,67, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,84 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei T-Mobile US aktuell bei 1, was eine negative Differenz von -6,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die T-Mobile US von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur T-Mobile US veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.