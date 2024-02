T-Mobile US Aktie: Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von T-Mobile US wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +4,88% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung von T-Mobile US

Am 20.02.2024 verzeichnete T-Mobile US eine Kursentwicklung von -0,49%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 155,20 EUR, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,36.

Pessimistische Marktentwicklung

Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage und der gesamten Handelswoche lassen auf eine pessimistische Stimmung am Markt schließen, da sich die Kursentwicklung auf -1,15% summiert hat.

Einschätzungen der Bankanalysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 155,20 EUR hat, was einem Kurspotenzial von +4,88% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Kursentwicklung.

Bewertungen der Analysten

Aktuell empfehlen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 8 Analysten sie als “Kauf” einstufen. 3 Experten geben eine neutrale Bewertung ab, und 1 Experte ist der Meinung, dass T-Mobile US sofort verkauft werden sollte. Somit sind etwa 85,71% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Guru-Rating als zusätzlicher Indikator

Das positive Bild wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dies zeigt, dass trotz der aktuellen Marktentwicklung weiterhin Potenzial in der Aktie gesehen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre T-Mobile US-Analyse von 21.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich T-Mobile US jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur T-Mobile US Aktie

T-Mobile US: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...