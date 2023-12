T-Mobile US Aktie: Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von T-Mobile US wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +7,03% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung von T-Mobile US

Am 08.12.2023 verzeichnete T-Mobile US eine Kursentwicklung von +0,03%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 155,20 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,47.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die jüngste Kursentwicklung von T-Mobile US in den vergangenen fünf Handelstagen belief sich auf +2,36%, was auf eine relative Marktoptimismus hinweist. Die Mehrheit der Bankanalysten ist der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 155,20 EUR hat, was einem Kurspotenzial von +7,03% entspricht.

Analystenempfehlungen

Die Meinungen der Analysten über T-Mobile US sind geteilt. 18 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 10 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. Ebenso haben sich 1 Experte neutral positioniert und empfiehlt, die Aktie zu halten, während 1 Experte sogar den Verkauf der Aktie vorschlägt.

Positives Guru-Rating

Abschließend wird die positive Einschätzung durch das Guru-Rating bestätigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand und die optimistische Haltung der Analysten widerspiegelt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass T-Mobile US derzeit unterbewertet ist und ein Kurspotenzial von +7,03% bietet, was Anlegern eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit bieten könnte.

