T-Mobile US Aktie: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 167,96 EUR

Die T-Mobile US Aktie verzeichnete gestern im Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,20%. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage, ergibt sich ein Abwärtstrend von -3,86%. Der Markt zeigt sich momentan eher pessimistisch. Laut Experten wird die Aktie jedoch unterschätzt und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 167,96 EUR.

• T-Mobile US: Am 06.06.2023 mit -0,20%

• Das Kursziel von T-Mobile US liegt bei 167,96 EUR

• Guru-Rating von T-Mobile US bleibt das selbe mit 4,44

Wenn diese Prognose zutrifft würde dies für Investoren ein Potenzial in Höhe von +36,14% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten negativen Kursentwicklung. Dennoch empfehlen aktuell insgesamt 29 Analysten den Kauf der Aktie und nur einer rät zum Verkauf.

Diese positive...