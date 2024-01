T-Mobile US Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von T-Mobile US wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg von +0,78% vom aktuellen Kursniveau prognostiziert.

Aktuelle Kursentwicklung von T-Mobile US

Am 19.01.2024 verzeichnete T-Mobile US einen Kursanstieg um +0,74%. Das Kursziel für das Unternehmen wird auf 153,81 EUR festgelegt. Das Guru-Rating für T-Mobile US bleibt stabil bei 4,48.

Positive Marktentwicklung

Die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage zeigt einen Anstieg von +2,20%. Dies lässt auf eine derzeit relativ optimistische Stimmung am Markt schließen.

Analyse der Bankanalysten

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten ergibt ein mittelfristiges Kursziel von 153,81 EUR für die Aktie von T-Mobile US. Dies würde Investoren ein Potenzial von +0,78% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch in Bezug auf diese Prognose.

Einschätzung der Analysten

Aktuell empfehlen 18 von 28 Analysten die Aktie von T-Mobile US als starken Kauf. Weitere 9 Analysten bewerten das Unternehmen ebenfalls positiv und raten zum Kauf. Lediglich 1 Analyst spricht eine neutrale Empfehlung aus, während 1 Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät. Somit zeigen sich insgesamt 93,10% der Analysten noch optimistisch in Bezug auf die T-Mobile US Aktie.

Guru-Rating als zusätzlicher Indikator

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt die positive Einschätzung und bestätigt die vorherige Bewertung als “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von T-Mobile US derzeit von den meisten Analysten als unterbewertet angesehen wird und ein Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen bietet.

