T.Kawabe & Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für T Kawabe & wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 91,84 Punkten, was bedeutet, dass die T Kawabe &-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Hingegen zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. T Kawabe & wird auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts neutral bewertet, da der aktuelle Wert nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Ebenso wird die Aktie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts neutral bewertet, da auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei T Kawabe & keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine Auffälligkeiten registriert wurden und auch die Stärke der Diskussion keine signifikanten Unterschiede aufweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über T Kawabe & eher neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild der Anleger.

Insgesamt erhält T Kawabe & aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und den Buzz, als auch das Anleger-Sentimentsbarometer.