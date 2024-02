T.Kawabe & Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der T Kawabe & basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 1079,63 JPY, was 2,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 1050 JPY liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1078,06 JPY weist eine Abweichung von -2,6 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über T Kawabe &. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der T Kawabe & liegt bei 91,84, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht hingegen bei 59,12 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch vom Anleger-Sentiment her als "Neutral" bewertet.