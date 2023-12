T&D Holdings Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der T&d-Aktie nun bei 2073,34 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2299 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10,88 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2466,25 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von -6,78 Prozent aufweist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote der Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der T&d-Aktie bei 3,12 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als ein neutrales Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Im Hinblick auf die fundamentalen Aspekte wird die Aktie von T&d als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 12,88 liegt insgesamt 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 37,43. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die T&d-Aktie mit einem RSI von 30,92 als weder überkauft noch -verkauft angesehen wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.