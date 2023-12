T&D Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "T&D Holdings":

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse berücksichtigt das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im sogenannten Relative Strength-Index auf. Im Moment beträgt der Wert des RSI für die T&d-Aktie 38,93, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der relative Kursverlauf auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der T&d-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 470,5 JPY. Der letzte Schlusskurs von 7,74 JPY weicht um -98,35 Prozent vom Durchschnitt ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (53,8 JPY), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -85,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die T&d-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte die T&d-Aktie eine Performance von 23,66 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 23,92 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die T&d-Aktie eine Underperformance von -0,26 Prozent verzeichnet. Im "Finanzen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr 24,6 Prozent, wobei die T&d-Aktie 0,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei T&d in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Gut" für die Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.