T&D Holdings Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "T&D Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern für T&d ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies hat zu einer Gesamtbewertung von "Gut" geführt. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der T&d bei 2078,63 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 2228 JPY liegt. Dies ergibt eine Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2448,94 JPY, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für die T&d in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für T&d war in den letzten vier Wochen durchschnittlich, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die T&d-Aktie liegt bei 48 und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60,83) zeigt ebenfalls eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein Gesamtrating von "Neutral" für T&d.