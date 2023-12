T&D HoldingsADR Aktie: Abwarten

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich T&d ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die technische Analyse ergibt jedoch eine schlechte Bewertung, da der Schlusskurs der T&d-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich hat T&d in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,26 Prozent gezeigt und erhält daher ein neutrales Rating. Der Relative Strength Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis des RSI.

